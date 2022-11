China houdt vast aan zerocovidbeleid met lockdowns van hele wijken en steden

Bijna 1.000 journalis­ten vermoord in 10 jaar tijd, zegt VN

Volgens VN-mensenrechtenchef Volker Türk zijn de afgelopen tien jaar 958 journalisten vermoord. In dezelfde periode werden er meer dan 1.000 opgesloten in gevangenissen, zei de hoge commissaris vrijdag aan het begin van een conferentie over de bescherming van journalisten in Wenen. “De cijfers zijn onaanvaardbaar”, zei Türk in een videoconferentie vanuit Genève.

4 november