China doet meer dan honderd Taiwanese merken in de ban

De Chinese douane legde het verbod maandag op, zegt de lokale krant United Daily News. De verboden producten waren zeevruchten, thee en honing. Apple Daily, de webkrant uit Taipei, schrijft dat er een probleem was met schijnbaar gedateerde informatie op importdocumenten. Het Taiwanese voedsel- en geneesmiddelenagentschap gaat nog na wat het probleem precies is.

Peking viseerde eerder al de Taiwanese land- en tuinbouw. Vorig jaar hield het plots de import van ananas tegen. In september volgde een importverbod voor java- en suikerappels. Het gros van het geteelde fruit is voor binnenlandse consumptie, maar de meeste export gaat naar China.

Veel regio’s in het zuiden van Taiwan met een grote tuinbouwsector zijn bolwerken van de Democratisch Progressieve Partij (DDP) van president Tsai Ing-wen. De DDP is een pleitbezorger voor Taiwanese onafhankelijkheid. De communistische partij in China beschouwt Taiwan als onderdeel van zijn grondgebied, ook al had het nooit de controle over het eiland.