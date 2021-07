China bouwt eerste kleine, modulaire kernreactor

Celebrities Olivia Wilde liet haar ex zitten voor Harry Styles: “Ik begrijp nog niet waarom we uit elkaar zijn”

12:29 Jason Sudeikis (45) heeft voor het eerst gesproken over zijn relatiebreuk met Olivia Wilde (37). Het acteurskoppel was zeven jaar verloofd en deelt twee kinderen, maar in november gingen ze uit elkaar. “Je bent zelf voor een deel verantwoordelijk voor die breuk, maar ik probeer er nu ook uit te leren”, vertelt Sudeikis in een interview met GQ. Ondertussen heeft Wilde de liefde opnieuw gevonden bij de voormalige ‘One Direction’-zanger Harry Styles (27).