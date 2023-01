Chemiereus Dow schrapt 2.000 banen wereldwijd

Zo telt Dow volgens de bedrijfswebsite ongeveer 4.000 medewerkers op acht grote locaties in België en Nederland, waaronder zes productiesites. In België heeft het chemiebedrijf vestigingen in Antwerpen en Zwijndrecht alsook in Tertre en Seneffe, beide in Henegouwen. In Brussel is er een kantoor. In Nederland zijn er sites in Terneuzen, Delfzijl (nabij Rotterdam) en Dordrecht in het noorden van het land.