Chauffeur die Francis (16) van de weg maaide zelf vader van dochtertje: “Hij kon zelfs niet meer rechtop zitten in de combi”

Regering-Bi­den dient klacht in tegen an­ti-abortuswet in Idaho

De Amerikaanse regering heeft klacht ingediend tegen een wet in deelstaat Idaho die zo goed als elke abortus verbiedt. Het is de eerste juridische procedure die Washington opstart nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof eind juni het historische Roe v. Wade-arrest verwierp. Destijds, in 1973, oordeelde het Hof dat abortus toegelaten was.

2 augustus