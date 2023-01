Chatrobot ChatGPT slaagt in examen van Amerikaanse rechtenfaculteit

Brits vaccinatie­co­mité raadt nieuwe boostercam­pag­ne voor risicopa­tiën­ten aan, Van Ranst: “In België voorlopig niet aan de orde”

In het Verenigd Koninkrijk moeten mensen die een verhoogd risico op een ernstige coronabesmetting lopen dit najaar opnieuw een boostervaccin krijgen. Dat adviseert het Britse Comité voor Vaccinatie en Immunisatie (JCVI). In België is een nieuwe boostercampagne voorlopig niet nodig, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) en wordt bevestigd door de Hoge Gezondheidsraad. Gezien het relatief lage sterftecijfer en de daling van het aantal patiënten op intensieve zorgen, is de situatie in ons land voldoende onder controle, klinkt het.

15:43