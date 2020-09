Charlotte Duyck wint 100m in 11"90 Nacht van de Atletiek Bart Spruijt

06 september 2020

16u12

Charlotte Duyck (Ac Deinze) had in het voorprogramma van de Nacht van de Atletiek de snelste spurtbenen op de 100m. Ondanks de lichte tegenwind (0.5m per seconde) evenaarde ze haar beste seizoensprestatie van 11.90.

Charlotte Duyck spurtte met 25 honderdsten voorsprong naar een vlotte zege op de snelle piste in Heusden. De Belgisch beloftekampioene 100m en 200m was dik tevreden over haar optreden. “Ik had een semi-goede start. Ik ben niet de aller snelste startster, maar de start viel voor mijn doen goed mee. Ik voelde dat ik soepel liep. Ik had nog gehoopt om onder de 11.90 te zitten. Dat lukte helaas net niet. Maar ik ben toch tevreden”, zei de atlete uit Gavere. “De 100m is al heel het seizoen best goed aan het gaan. In dit rare jaar heb ik toch al een paar wedstrijden kunnen doen. Eerder liep ik al 11.90 en 11.93. Mijn record is 11.87. Op mijn hoofdafstand, de 200m, draait het wat minder momenteel. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat het gewoon een raar jaar is. Ik geraak niet zo goed in mijn ritme. Volgend weekend doe ik nog één wedstrijdje in Gent-Brugge. Vorige week liep ik daar al redelijk goed op de 100m en de 200m. Zondag zal ik er slechts één nummer lopen en dat wordt de 200m. Ik hoop er nog op een beste seizoensprestatie. Mijn persoonlijk record van 23.90 verbeteren, zal moeilijk zijn, maar ik hoop wel dan rapper te lopen dan mijn snelste tijd van dit jaar van 24.42. Normaal stond het BK estafette 4x200m eind september nog op het programma. Maar jammer genoeg zijn er een paar atleten van ons spurtteam weggevallen. Jammer. Omdat we niet met een half team willen lopen, hebben we maar besloten om het BK te laten vallen.” Op de 800m in het voorprogramma boekte Laure Bilo (atletiekclub ASVO) een knappe zege. In de spannende spurt in de laatste rechte lijn hield ze iedereen af. De klok stond stil op 2.13.36