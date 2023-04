Charles Michel verdedigt zich na kritiek op dure reizen: “Poging tot destabilisatie en intimidatie”

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel verdedigt zich woensdag in een aantal Belgische media tegen de kritiek dat hij zich in het kader van zijn officiële reizen schuldig zou gemaakt hebben aan buitensporige uitgaven. Hij voert aan dat de regels voor het gebruik van privéjets dezelfde zijn voor de Europese Raad en de Europese Commissie. Hij zegt ook dat hij werkt in een internationale context die op drie jaar tijd sterk veranderd is.

KIJK. Charles Michel verdedigt zich: “Alle regels zijn uitgevoerd”

Michel legt in interviews met RTL-TVI, La Libre en De Standaard uit dat hij als voorzitter van de Europese Raad op korte tijd op zeer afgelegen plaatsen moet zijn. “Het zijn onafhankelijke ambtenaren die telkens analyseren hoe ik me het best verplaats en een voorstel doen”, zegt Michel in De Standaard. Hij spreekt van “een destabilisatie- en intimidatiepoging”, aldus de krant.

“Ik minimaliseer het belang van een debat over mijn transportmiddelen niet. Ik neem dat ernstig”, zegt Michel nog. “We hebben alle facturen ter beschikking gesteld (van Le Monde, red.). Zit er één missie tussen die exotisch bleek te zijn en die niet noodzakelijk was voor de belangen van de EU?”

Internationale context

Michel beroept zich op EU-verdragen en de hem toevertrouwde opdracht om zijn officiële reizen en hun kostenplaatje te rechtvaardigen. “De teksten geven mijn verantwoordelijkheid een zeer belangrijke rol, in een internationale context die sterk geëvolueerd is. Elkeen heeft gemerkt dat er een oorlog is losgebarsten. Elkeen heeft gezien dat er meer missies zijn door de Commissie, door de Hoge Vertegenwoordiger (voor buitenlands beleid, Josep Borrell, red.), door de voorzitter van de Raad en de delegaties van de Raad, want het is noodzakelijk voor de Europese Unie dat ze niet lijdt onder de gebeurtenissen, maar onze belangen verdedigt”, benadrukte Michel bij RTL-TVI.

“Grotesk gerucht”

Dat hij geïnteresseerd zou zijn in een functie bij de Europese Investeringsbank, doet Michel in De Standaard nog af als een “grotesk gerucht”. Zijn relatie met Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt hij “professioneel”.

KIJK. Charles Michel onder vuur vanwege ‘buitensporige reiskosten’

Verwijzend naar de COVID-gezondheidscrisis of de oorlog in Oekraïne, meent Michel dat hij erin was geslaagd “op zeer professionele wijze de Europese eenheid tot stand te brengen” met mevrouw Von der Leyen. En als er “wrijving” is, komt dat door de institutionele architectuur van de EU en het “democratische debat” dat het oproept, klonk het bij RTL-TVI.

De voorzitter van de Europese Raad bleef vaag over de herkomst van de berichten die op hem gericht zijn. “Ik ben niet van gisteren. Sinds enkele weken zijn er anonieme en kwaadwillende geruchten gelanceerd. Ik beschuldig niemand”.

Factuur van 460.000 euro

Onder de door “Le Monde” genoemde reizen zit onder meer een bezoek aan China in december 2022 waarvoor de private luchtvaartmaatschappij Luxaviation 460.000 euro factureerde. De Franse krant wijst naar een zeer zeldzaam beroep op de trein, zelfs voor reizen Brussel-Parijs, of op lijnvliegtuigen. Er wordt voor 2024 gesproken over een budget van 1,98 miljoen euro terwijl de kosten voor de voorgangers van Michel niet boven 500.000 euro uitkwamen, aldus het dagblad.