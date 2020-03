Charles Michel pleit voor Europese civiele bescherming Belga

22 maart 2020

11u36 0 Charles Michel, voorzitter van de Europese raad, pleit voor een Europese civiele bescherming en een crisiscentrum. Dat zei hij in De Zevende Dag op Eén.



“Ik denk dat de les van deze crisis is dat we op Europees niveau een sterkere aanpak nodig hebben voor het beheer van crisissen”, zei Michel zondag. “Ik pleit voor een echt Europees crisiscentrum. We hebben nu een paar instrumenten, maar in de toekomst gaat het cruciaal zijn om meer Europese middelen in handen te hebben.”

Verschillende landen hebben volgens Michel intussen dezelfde analyse gemaakt. “Er is eenheid van commando nodig. Er is ook nood aan een echte Europese civiele bescherming. Kijk naar hoe belangrijk het is om een collectief beheer van materialen mogelijk te maken. Een echt Europees crisiscentrum zou meer anticipatie en meer solidariteit betekenen.”

