Chaos in Zuid-Afrika: al 32 doden bij protesten en plunderingen na opsluiting oud-president Zuma

De aanleiding van de protesten die vrijdag begonnen, was de opsluiting van Zuma een dag eerder. Hij was veroordeeld tot 15 maanden cel voor minachting van justitie. Intussen zijn de protesten geëscaleerd tot grootschalige rellen. Dat was afgelopen nacht opnieuw het geval in onder meer de township Soweto, in Johannesburg.

Ook in Pietermaritzburg, de hoofdstad van KwaZulu-Natal en de regio waar Zuma vandaan komt, liepen de gemoederen de afgelopen dagen hoog op. Dat blijkt onder meer uit een video die The New York Times op Twitter heeft geplaatst. Winkels werden er geplunderd en vrachtwagens op straat in brand gestoken. Hierdoor moesten delen van belangrijke snelwegen worden afgesloten. De video toont ook een agent die rubberkogels afvuurt op plunderaars. In KwaZulu-Natal ligt het dodental intussen op 26.

Het openbaar vervoer is grotendeels gestremd en ook het transport van voedsel en medicijnen wordt geblokkeerd. “Binnen enkele weken tijd kan er zo een groot risico ontstaan op voedsel- en medicijnenonzekerheid”, waarschuwde huidig president Cyril Ramaphosa gisterenavond tijdens een tv-toespraak. Veel winkels, tankstations en overheidskantoren zijn gesloten.

Afgelopen weekend verspreidden de protesten zich van Zuma’s thuisprovincie KwaZulu-Natal naar Johannesburg, de economische hoofdstad van het land.

Militairen

Het leger zal zo’n 2.500 militairen inzetten om de politie bij te staan in de regio’s KwaZulu-Natal en Gauteng, waar de rellen het hevigst zijn. De agenten zijn daar in de minderheid en niet in staat nieuwe rellen te voorkomen. De soldaten zullen zich onder andere opstellen bij belangrijke plaatsen, zoals luchthavens.

Volgens de autoriteiten maken mensen misbruik van de onrust om strafbare feiten te plegen. Politieminister Bheki Cele haalde tijdens een persconferentie hard uit naar de relschoppers. “Ongelukkigheid of persoonlijke omstandigheden geven niemand het recht om te plunderen, te vernielen, te doen wat ze willen en de wet te overtreden”, aldus de minister.

Waarom zit Zuma in de cel? Oud-president Jacob Zuma (79) heeft vijftien maanden celstraf gekregen omdat hij niet meewerkte aan een onderzoek naar corruptie tijdens zijn presidentschap. Ondanks deze aantijgingen is de oud-president nog steeds populair onder een groot deel van de bevolking. Zuma ontkent de beschuldigingen en weigerde in eerste instantie zich bij de autoriteiten te melden. Woensdag om middernacht deed hij dat alsnog, net voor de deadline die hem was opgelegd. Had hij dat niet voor die tijd gedaan, dan zou de politie hem arresteren. Maandagavond besloot een hoge rechter dat de gevangenisstraf van Zuma in stand blijft.

Volledig scherm Plunderingen in Soweto, Johannesburg. © AFP

Volledig scherm In Soweto werden ook geldautomaten geviseerd. © REUTERS

Volledig scherm In de stad Durban stichtten plunderaars brand nabij een winkelcentrum. © AP

Volledig scherm Ook chaos in Johannesburg, waar winkels werden geplunderd. © AP

Volledig scherm Plunderaars gaan aan de haal met spullen uit een winkel in Durban. © AP