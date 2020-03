Centra voor leerlingenbegeleiding breiden chathulp uit Belga

22 maart 2020

13u05 0 Zolang de lessen opgeschort zijn, leveren de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) inspanningen om hun chathulpaanbod (www.clbchat.be) uit te breiden, zodat ze méér bereikbaar zijn voor leerlingen en ouders. CLB-medewerkers voeren daarnaast steeds vaker hun begeleidingsgesprekken via elektronische media en chatten met leerlingen en/of ouders die reeds in begeleiding zijn. Dat heeft de internettensamenwerkingscel (ISC), een informeel overleg van vertegenwoordigers van de vier koepels van de centra voor leerlingenbegeleiding, zondag gemeld.

Leerlingen en ouders kunnen nu op clbchat.be terecht op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14-21 uur. Voorheen was de chat enkel op woensdagen geopend tijdens de namiddag. Zo kunnen de vragen van ouders en leerlingen meer gespreid worden.

Tijdens de nieuwe openingsuren van clbchat.be is altijd een multidisciplinair team online. Het bestaat uit professionele psychologen en pedagogen, maatschappelijk werkers, paramedische werkers en artsen. Omwille van de coronacrisis werd de bezetting chatmedewerkers met 30 procent opgetrokken. Hierdoor zullen er voortdurend minimaal zes chatmedewerkers online zijn om vragen te beantwoorden, waarvan minimaal twee medisch geschoolde medewerkers.

In februari 2020 werd 'blended chatten' (chatten op afspraak) in de CLB-sector gelanceerd als nieuwe communicatietool. Hierdoor kunnen CLB-medewerkers chatten op afspraak met leerlingen en ouders. Normaal gezien kan deze online vorm van communiceren gebruikt worden om tussen twee gesprekken in contact te houden met leerlingen en/of ouders. Vandaag kunnen medewerkers van het CLB deze tool gebruiken om een steentje bij te dragen aan de maatregelen tegen het coronavirus.

Tijdens de afgelopen week werden reeds meer dan 220 professionele begeleidingsgesprekken gevoerd via chat. Zo'n gesprek duurde gemiddeld 54 minuten.