Cent Wafers zijn bijna op, want fabriek in Oekraïne is zwaar beschadigd

Tot vorig jaar werden Cent Wafers nog in Herentals gemaakt, maar de productie ervan verhuisde naar Oekraïne. Door de oorlog in het land is de fabriek “uit veiligheidsoverwegingen” stilgelegd. Dat kan ervoor zorgen dat de voorraad Cent Wafers uitgeput geraakt, bevestigt Mondelez International aan onze redactie.

Alles wat je moet weten over de oorlog in Oekraïne lees je in dit dossier.

Voedingsbedrijf Mondelez legde de productie in Oekraïne stil uit voorzorg. Een goed idee, want persagentschap Reuters bracht deze week aan het licht dat een andere fabriek van het bedrijf, in het oosten van het land, zwaar beschadigd is.

De productie van Cent Wafers ligt dus volledig stil. “We gaan op dit ogenblik binnen ons Europees fabrieksnetwerk na hoe de productie van Cent Wafers weer kan worden opgestart”, meldt Annick Verdegem van Mondelez aan HLN. Omdat dat niet zo simpel is, waarschuwt het voedingsbedrijf dat er tijdelijk geen Cent Wafers in de winkels kunnen zijn. Het verontschuldigt zich aan consumenten voor de situatie.

Geen problemen met andere producten

Mondelez verwacht geen problemen met andere producten die in Oekraïne worden gemaakt. “Sommige Tuc-varianten worden ook in onze productiefaciliteiten in Oekraïne geproduceerd”, laat Verdegem weten via e-mail. Andere fabrieken hebben de productie ervan “tijdelijk opgevangen”.