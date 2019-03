CD&V-voorzitter Wouter Beke lacht met granaten in Antwerpen: “#grenadeproof vervoer” BW

20 maart 2019

13u30

Bron: Twitter 0 CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft een opmerkelijke grap gemaakt. De afgelopen weken zijn bij verschillende incidenten in het Antwerpse drugsmilieu granaten ontploft, en daar alludeert Beke ludiek op. “Afspraak in Antwerpen, dus ik heb nog even het gepaste vervoer geregeld”, tweet hij samen met een foto van een tank. “#grenadeproof”

Met de verkiezingen in zicht beginnen CD&V- en N-VA-kopstukken elkaar opnieuw in de haren te vliegen. Deze keer naar aanleiding van de granaatontploffingen in Antwerpen. “Klasse: je hebt het of je hebt het niet”, reageert het kabinet van burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever aan VTM Nieuws. Beke zei ooit hetzelfde over De Wever.

Afspraak in Antwerpen, dus ik heb nog even het gepaste vervoer geregeld. #grenadeproof

©️ Foto Kristof Vadino pic.twitter.com/rUwUPM6ORJ Wouter Beke(@ wbeke) link