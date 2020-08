Exclusief voor abonnees

Cathy Berx, de vrouw die een hele provincie op avondklok zet: "Ik heb zelf moeite met macht. Wie ben ik om dromen aan diggelen te slaan?”

Annick De Wit

01 augustus 2020

06u28

Wie dacht dat gouverneurs een overbodige salonjob hebben, piept nu wel even anders. Cathy 'No Mercy' Berx (51) hakte er stevig in met haar Covid-rampenplan voor Antwerpen. De pasionaria op baskets, de kleine rebel. "Ik doé dit niet graag. Ik heb zelf een moeilijke relatie met macht. Ik moest als kind vijf keer van school veranderen wegens te opstandig."