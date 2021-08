Carl Devos. Zoals corona leert de watersnoodramp dat een sterke overheid nodig is. Onze overheid is vooral groot en zwak

China verzet zich tegen nieuw onderzoek WHO naar oorsprong van coronavi­rus

13 augustus China wil geen nieuw onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar de oorsprong van het coronavirus dat in 2019 in Wuhan opdook. De WHO heeft opgeroepen tot nieuw onderzoek, maar de onderminister van Buitenlandse Zaken, Ma Zhaoxu, zei dat de Volksrepubliek “geen politieke inspanningen” wenst om de herkomst van het virus te achterhalen. China wil wetenschappelijke inspanningen.