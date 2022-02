Carl Devos: “Vivaldi toont nog niet dat ze klaar is voor het grote werk”

Professor politicologie aan de UGent Carl Devos analyseert elke week voor HLN de stand van zaken in de Wetstraat. Je kan hem ook volgen op Twitter via @devoscarl.

Het energieakkoord is er. Het werd, om ieders gezicht te redden, van alles wat. En toch, of net daarom, zijn weinigen tevreden. Het rendement van alle tijd, energie en belastinggeld die erin zitten, is zeer klein. Of negatief. Zelfs binnen Vivaldi klonk ontgoocheling.

Ze slaagde er niet in om het geheel — inclusief lastenverlaging en indexering — overtuigend in de markt te zetten. Door voorafgaande polarisering ging de aandacht enkel naar de energieprijzen. Jambon I pakt het tot nader order anders aan. Zelfs zonder krokusakkoord voorlopig met discipline: als het mag van de Raad van State via de groenestroomcertificaten. Ze haalde zich alvast niet zo'n hoge verwachtingen op de hals.

Vivaldi wel: de energieprijzen fundamenteel verzachten. Geen regering ter wereld kan voldoende bieden waar niets volstaat. Toch had ze beloofd dat haar maatregelen impact zouden hebben, structureel. Het is begrijpelijk dat ze internationale prijzen niet kan keren, maar niét dat ze de eigen beloftes niet nakomt. Daarvoor ontbrak het haar aan cohesie en middelen.

Dat partijen zeer verschillende oplossingen hebben is logisch, gezond. Maar ze zijn er niet in geslaagd uit hun loopgraven te ontsnappen. Bij de middenklasse, waarvan er ook aan de voedselbank staan, klinkt gemor. In scholen, woonzorgcentra of bij wie een aansluiting met velen moet delen ook: 'we laten niemand achter' blijkt niet te kloppen.

Vivaldi beloofde een duurzaam, structureel antwoord. Maar 'slim' (bijvoorbeeld moduleren naar inkomen of verbruik) kostte tijd, die was verspeeld. Het werd dus een domme, tijdelijke en halve (niet voor gas) btw-verlaging. Of die slim wordt, blijkt in maart. In de pot van een groot akkoord, nodig voor de begrotingscontrole. Uitstel.

Het energieakkoord lost weinig problemen op. Niet van burgers, daarvoor is de impact op de factuur te klein, ook omdat men voor ieder iets wou. Maar evenmin van politici. Die gaven burgers hoop, dat ze stevig zouden ingrijpen in de zo bedreigend exploderende energieprijzen. Niet dus.

Daardoor blijft de lelijke 'making-of' van dit akkoord hangen: de aanloop wordt niet weggeblazen door tevredenheid over het resultaat. In Vivaldi klinkt dat de profilering van Van Peteghem, op verzoek van zijn voorzitter, haar met een te grote druk opzadelde. De premier moest na die openingszet de pikorde herstellen en dergelijke profilering ontraden. Zeker omdat CD&V hem in de Kamer nog had uitgedaagd. Zo ontstond een welles-nietesspel over de vraag of de accijnshervorming van Van Peteghem klaar was. CD&V zegt met Vooruit en Groen — dat verstrikt raakt in steeds wisselende posities — dat ze later hun slag willen thuishalen. MR duwt op de rem. Dat soort details blijft kleven als de inhoud ze niet wegspoelt.

Dus botst de verwarmingspremie van 100 euro op spot. Zoals de uitleg dat er geen btw-verlaging op gas kan omdat het een fossiele brandstof is. Koos Vivaldi niet zelf voor gas? Moeten burgers die decennia massaal naar gas werden geduwd, nu, in deze crisis, naar de voor velen onmogelijke warmtepomp grijpen? Eerlijker was: er is geen geld voor de btw-verlaging op gas. Franstalige partijen wilden ze niet, omdat veel van hun kiezers niet met gas stoken en een btw-verlaging voor stookolie niet kan.

Dat voorspelt weinig goeds voor wat komen zal: over enkele weken al de accijnshervorming, begrotingscontrole en kernuitstap, waarover de nervositeit zo groot is dat elke zelfs bedenkelijke studie wereldnieuws lijkt. Let op voor de iden van maart. En er is nog de pensioen-, arbeids- en fiscale hervorming. Vivaldi toont nog niet dat ze klaar is voor dat grote werk. Lalieux en Dermagne worden de Zweedse rol van Kris Peeters toegeschreven: remmen. Na het akkoordje over een beperkte arbeidsmarktflexibilisering tijdens de begrotingsopmaak in 2021 is nu een akkoord nodig over de uitvoering van dat eerste akkoord. Aan de overkant houdt blauw de fiscale hervorming in het oog.

Dat geen regering grote delen van de energiefactuur naar de begroting kan schuiven komt door budgettaire miserie. Vorig jaar gingen gezamenlijke overheden 6,3% van het bbp in het rood, in 2022 allicht ruim 4%. Volgens de Europese Commissie en het IMF kan België tegen het einde van de legislatuur het grootste tekort van de eurozone hebben. Dat interesseert weinigen, maar met betere cijfers kon meer aan de energieprijzen gedaan worden. En om tot die cijfers te komen zijn hervormingen nodig. De cirkel is rond.

Een mengelmoes van ongenoegen — over coronamaatregelen, (energie)prijzen, pensioenen, trage justitie en andere diep in alledaagsheid ingrijpende ergernis — kan de ultieme meststof vormen voor een electorale verschuiving naar radicalisme in 2024, zoals we hier eerder schreven. Wie dat met beleid wil voorkomen, mag dringend de tenen uitkuisen.

