Carl Devos: “Politici missen virale kennis en ervaring, dus zijn experts noodzakelijk. De wetenschap is echter niet alwetend”

Vaccinatie­be­reid­heid "veel te laag" bij personeel in Brusselse en Waalse rusthuizen

29 januari In Brusselse en Waalse woonzorgcentra is amper de helft van het verzorgend personeel bereid om zich te laten vaccineren. Dat zei Vincent Frédéricq, secretaris generaal van Ferubel-Femarbel, de federatie van commerciële rusthuizen in Wallonië en Brussel, vrijdag in de bijzondere Kamercommissie rond de corona-aanpak in ons land. "Dit is echt het moment om campagne te voeren voor vaccinatie", drong hij aan.