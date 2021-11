Carl Devos: “Het valt te voorspellen dat enkele maatregelen niet uitgevoerd raken”

Xtc ter waarde van 1,3 miljoen euro gevonden in berm van Franse autosnel­weg

Zo’n 55 kilo xtc is per toeval ontdekt in de berm van de A2, een autosnelweg in het noorden van Frankrijk. Dat laat de grenspolitie weten. De vondst heeft een straatwaarde van 1,3 miljoen euro.

