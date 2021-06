Carl Devos: “Het is onbegrijpelijk dat CD&V de afschaffing van de opkomstplicht bij lokale en provinciale verkiezingen heeft aanvaard”

“Dit is onze laatste kans, ik ben er niet gerust in.” Fluisterde een leider van een meerderheidsfractie me deze week toe. Met één oog op regeringen waarin het gedonder in de verte nooit luwt, en het andere op recente peilingen waaruit een onrustwekkende trend opveert. Als het fout loopt, klonk de analyse, moeten in 2024 regeringen gemaakt worden met te veel nog kleinere partijen. Tegen het zogenaamde signaal van de kiezer in. In een gedwongen huwelijk, om onbestuurbaarheid te vermijden. In zulke bonte coalities kunnen enkel complexe compromissen. Waartegen radicale partijen dan weer stormlopen. Enzovoort. De Wetstraat dreigt zo opgesloten te worden in een negatieve spiraal.