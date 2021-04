Carl Devos: “Het coronabeleid wordt steeds meer gewoon beleid”

Voor het eerst in de coronacrisis zijn regeringen - die moeten laveren tussen de druk van ziekenhuizen en die van terrassen - helemaal op achtervolgen aangewezen. Controle over het virus had het beleid nooit, nu verliest het ook die over het gedrag van burgers. De paaspauze miste haar bedoelde effect. Cijfers blijven rood, zo'n halve lockdown is als instrument blijkbaar uitgewerkt: we landen nadien steevast op een te hoog plateau.