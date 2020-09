Exclusief voor abonnees

Carl Devos: “Er moet nagedacht worden over het kiesstelsel. Moeten we naar minder partijen en verkozenen?”

Carl Devos

12 september 2020

06u51

2

Professor politicologie aan de UGent Carl Devos analyseert elke week voor HLN de stand van zaken in de Wetstraat. Je kan hem ook volgen op Twitter via @devoscarl. “Het gespierde gedrag en taalgebruik van politici is ongezond. Maar er moet fundamenteel nagedacht worden over het kiesstelsel. Moeten we naar minder partijen en verkozenen? Die onafhankelijker zijn van hun partij? Naar een versterking van de burgerdemocratie? De invoering van een correctief referendum?”