Carl Devos. “Een sterke energiedeal kan, samen met een goed georganiseerde opvang van Oekraïense vluchtelingen, enthousiasmeren”

Rusland dreigt ermee Amerikaan­se astronaut achter te laten in ruimtesta­ti­on ISS

De Amerikaanse astronaut Mark Vande Hei zou normaal op 30 maart met een Russische Sojoez terug naar aarde keren. Hij verblijft momenteel nog in het internationale ruimtestation ISS op zo’n 365 km boven onze planeet. Maar de Russen dreigen ermee de astronaut achter te laten in de ruimte. Vande Hei zal dinsdag het record van langste ruimtevlucht van een Amerikaanse astronaut op zijn naam schrijven. Het is niet duidelijk hoe en wanneer Vande Hei wél zou kunnen terugkeren als de kosmonauten hem niet zouden meenemen naar de aarde.

11 maart