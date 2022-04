Carl Devos: “Een moeilijk evenwicht: Rusland treffen maar de eigen middenklasse sparen”

Zwaarbe­wolk­te en frisse dag met lichte regen

Het wordt vandaag overal zwaarbewolkt tot betrokken met geleidelijk regen vanuit het zuiden. De meeste regen wordt verwacht in de zuidelijke helft van het land. In het noorden van het land valt er soms lichte regen en aan zee kan het droog blijven. Het is vrij fris met maxima tussen 4 graden op de Hoge Venen en 8 graden in het westen van het land. Dat meldt het KMI.

8 april