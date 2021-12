Carl Devos: “Dit is geen jojo meer, dit is chaos. Gezwalp dat doet denken aan de kolderregering Wilmès”

Veel landen sukkelen met corona. Waarvoor ook in de Wetstraat geen handboek of ervaring bestaat. Het is een bijzonder ingrijpende crisis. Verantwoordelijken staan voor lastige keuzes in onmogelijke posities. Dat noopt tot nuance en begrip. Maar ook onder die verzachtende omstandigheden is kritische waakzaamheid geboden. Zoals over elk beleid. Dit coronabeleid faalt. België is qua circulatie het derde slechtste land van Europa. We presteren dus zeer ondermaats in vergelijking met vergelijkbare landen. De cijfers zijn alvast veel te slecht voor een land met zoveel overheid en welvaart. De samenleving loopt weer vast. Burgers zijn in verwarring: we zijn, vier golven ver, in chaos beland.