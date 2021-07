Carl Devos: “Deze week heeft wonden geslagen. Die zijn in september niet genezen. Er is te ver gegaan”

Net voor het zomerreces beleefde Vivaldi haar lelijkste dagen. Ze is nu officieel een kibbelkabinet. In Michel I deden Vlaamse partijen elkaar de das om, in De Croo I verzuren vooral de Franstalige partijen even vakkundig de coalitie. De claim van deze regering, dat ze positief in samenhorigheid werkt, klinkt nu zelfs arrogant.