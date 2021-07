Carl Devos: “Debat is cruciaal, maar welig tierende ‘meningenitis’ is een ziekelijke aandoening”

Het enorme waterleed duwt andere discussies naar achter. Uit die ellende moeten lessen getrokken worden, over klimaat, ruimtelijke ordening of de organisatie van de hulpverlening. Dat is niet per se 'recuperatie'. Maar het is ongepast dat debat al op gang te trekken nog voor het water weggepompt is. Het snelle gebruik van deze crisis om het eigen standpunt te onderlijnen is niet ontdaan van alle profileringsijver. Als inhoudelijk onderbouwde bijdrage om tot oplossingen te komen schiet het doorgaans tekort. Debat is cruciaal voor een democratie, maar welig tierende 'meningenitis' - de ongecontroleerde deling van vluchtige verbale selfies - is een ziekelijke aandoening.