Carl Devos. De pensioendiscussie verdient inhoudelijk debat en uitgewerkte voorstellen

Na een trage start kwam de Belgische reddingsoperatie in Afghanistan goed op dreef. Omdat niet iedereen gered kon worden, is het lastig die een succes te noemen. Het daaropvolgend debat toont hoezeer het migratiethema zich weer naar de agenda wringt. Over die reddingsoperatie zijn kritische opmerkingen te maken, maar sommige schuren tegen de bodem van het fatsoen. Het is een beetje als zeuren dat er te veel Joden uit Nazi-Duitsland gered worden en dat die dan maar zelf voor hun redding moeten betalen. Die kritiek kwam er minder toen christenen uit Syrië gehaald werden. Wie denkt daarmee radicaalrechts wind uit de zeilen te halen, vergist zich: het VB zal in die hoek altijd harder, scherper en duidelijker zijn. N-VA, die blijkbaar niet goed weet van welk houten pijlen te maken, brak tijdens Michel I geen asielpotten en liet de regering vallen over een pact waar sindsdien geen mens nog iets over vernam. En kwam in de miserie met de affaire-Kucam. Niet de beste kaarten voor wie het VB wil wegdrukken.