Carl Devos: “De federale oppositie van N-VA rendeert onvoldoende in coronatijden”

In aanloop naar het overlegcomité nam Jan Jambon offensief het voortouw in de verdediging van de plannen van horeca, cultuur- en evenementensector. Hij vroeg Vooruit, Open Vld en Groen om hem niet enkel in het Vlaams Parlement, maar ook in het Overlegcomité te steunen. N-VA heeft dringend nood aan zo'n daadkracht, die haar weer in de lead brengt. Haar federale oppositie is stevig, maar rendeert onvoldoende in coronatijden. De Vlaamse regering is niet slecht bezig, maar de ongeschreven politieke pikorde doorbreken - het federale niveau primeert - lukt vooralsnog niet.