Carl Devos. De basis van de zevende staatshervorming wordt een klassieker: meer regionale autonomie in ruil voor geld

Professor politicologie aan de UGent Carl Devos analyseert elke week voor HLN de stand van zaken in de Wetstraat. Je kan hem ook volgen op Twitter via @devoscarl

"Zo kan het niet meer." Dat is in de Wetstraat zowat de enige consensus over onze staatsstructuur. De huidige federale regering wil, aldus haar regeerakkoord, dat "nieuwe hervormingen goed worden voorbereid zonder taboes in een sfeer van wederzijds begrip". Het doel: "een nieuwe staatsstructuur vanaf 2024". Deze week leerden we dat verwachtingen best bescheiden blijven.

Alleen al de voorzichtige suggestie van minister Annelies Verlinden, tijdens haar openingscollege politicologie aan de UGent, om eventueel ook een '2+2'-model te overwegen, leidde tot een plensbui van afkeurende Franstalige reacties. Zelfs vanuit haar eigen regering. Ook van MR-minister Clarinval, die als waakhond (van de meest belgicistische partij) naast Verlinden (van de meest 'Vlaamse' partij) is gezet. Nochtans probeerde Verlinden in haar college twee uur lang vooral niet te provoceren. En lijkt 2+2 op 4 (4 gelijkwaardige deelstaten, zoals bijvoorbeeld Paul Magnette voorstelt). Maar politiek is geen wiskunde.

Quote De overtrok­ken reacties voorspel­len weinig goeds over een hervorming die wellicht zal draaien rond Brussel en geld

In een nieuwsluwe vakantieweek wordt een smeulend vuurtje snel een uitslaande brand, zeker als de pyromanen nerveus zijn. In dat '2+2'-model zou, ter vervanging van de huidige gemeenschappen en gewesten, sprake zijn van twee deelstaten (Vlaanderen & Wallonië) en twee deelgebieden (Brussel & Duitstalig België). Verlinden nam het woord deelgebieden (vertaald als sous-entité of sous-région, met de nadruk op 'sous') niet in de mond. Toch zagen heel wat Brusselaars en Walen een vernedering van Brussel. Het was drummen in de Grote Verontwaardigingsshow. Terwijl haar suggestie ook als een uitgestoken hand kon gezien worden: Verlinden verliet de Vlaamse visie dat België tweeledig is (Vlaanderen & Wallonië), maakte een opening naar de vooral Franstalige drie- (of vier)ledigheid.

De zachte suggestie van Verlinden was het eerste minipasje van Vivaldi op het terrein van de zo noodzakelijk geachte staatshervorming. De overtrokken reacties voorspellen weinig goeds over een hervorming die wellicht zal draaien rond Brussel en geld. De basis van de zevende staatshervorming wordt een klassieker: meer regionale autonomie in ruil voor geld, en deze keer ook voor de volwaardigheid van Brussel. Maar voorlopig zijn de politieke patrons niet bereid om macht af te staan.

Quote De vrees is dat in 2024 nogal wat volk via de stembus voor radicalere oorden kiest, of helemaal afhaakt

Ook op het vlak van "democratische vernieuwing" oogt het federaal regeerakkoord indrukwekkend. Heel wat mogelijke werven (bijvoorbeeld regeringsvorming, aantal parlementsleden, de kieswet, partijfinanciering) zijn opgelijst. Maar ook daarover valt te horen dat er achter de schermen geen idee is wat deze regering ter zake zal doen. Want voorlopig zijn de politieke patrons niet bereid om macht af te staan.

Naast goed beleid wordt de start van de staatkundige en politieke vernieuwing van België nochtans gezien als een manier om zoveel mogelijk kiezers aan boord van het politieke systeem te houden. De vrees is immers dat in 2024 nogal wat volk via de stembus voor radicalere oorden kiest, of helemaal afhaakt. Al doet dat laatste helaas weinig pijn.

Het grote open inhoudelijke debat over een modernere democratie blijft voorlopig uit, maar ondertussen ruist het in het struikgewas. Zo kwamen berichten naar boven over poginkjes tot politieke herverkaveling. Vaak in de slipstream van de zaak-El Kaouakibi, omdat ook haar naam opdook in dat gerommel in de marge. Hoewel er politici van verschillende partijen bij betrokken zijn, worden die berichten nogal gretig gelezen als het bewijs van een clanoorlog bij Open Vld. Tussen de zogenaamde 'progressieve' vleugel (Rutten, Somers, Dewael) en de 'rechterflank' (Lachaert, De Croo, Van Quickenborne, die stevig repressief voor de dag komt).

Quote Het is weinig meer dan een ouderwetse poging om kiezers van elkaar af te snoepen

Gevaarlijker dan de spanning tussen Verhofstadt en De Gucht destijds. De opwinding zou gegroeid zijn nadat de rechterflank Vivaldi maakte - terwijl ze eerder beloofden om dat niet te doen en het ook Rutten hadden verboden - en zo zelf in die regering stapte. Wat Somers er volgens die berichten toe brengt om met anderen over een progressieve, sociaal-liberale partij te filosoferen. Alles in voorwaardelijke wijs, toch is de suggestie vervelend: een verdeelde Open Vld.

Het pleidooi van De Wever om een breed centrumrechts blok, een Vlaamse CSU, te maken, moet in dat verband gelezen worden. Het gaat er niet zozeer om een nieuwe conservatieve, economisch liberale gemeenschapspartij te maken, die kwam er met N-VA al. Wel om zoveel mogelijk bij Open Vld weg te halen. De uitnodiging van De Wever gaat ook naar CD&V, die ze niet eens afwijst, waarna elke partij doodleuk gewoon haar eigen herbronningskoers verder zet.

Al die hoogdravende nieuwerwetse verklaringen mogen niet al te ernstig genomen worden. Het is weinig meer dan een ouderwetse poging om kiezers van elkaar af te snoepen. Voorlopig raken de partijen niet verder dan dat. In het licht van de uitdaging om de politiek te herdenken en kiezer te emanciperen, is dat een stuiptrekking.

