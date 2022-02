Carl Devos: “De arbeidsdeal toont de limieten van deze wijdbeense regering”

OVERZICHT. De grootste en opmerke­lijk­ste schadege­val­len van storm Eunice per provincie

Storm Eunice trok vrijdag over België, en dat zullen we geweten hebben. Eunice beukte zich met zeer felle windstoten in de top vijf van de zwaarste stormen van de afgelopen decennia in ons land. Op de luchthaven van Oostende werd met 133 kilometer per uur de hoogste officiële windsnelheid gemeten, op de meeste plekken in Vlaanderen zijn de windsnelheden vlot boven de 100 kilometer per uur gegaan. De storm heeft helaas één dodelijk slachtoffer geëist, er zijn ook verschillende (zwaar)gewonden gevallen. Daarnaast is er vooral ook veel materiële schade. Een overzicht van de ergste, de meest opmerkelijke en enkele vreemde incidenten per provincie.

