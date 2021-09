Carl Devos. “Als VDB afstapt, staat het peloton stil”

Belgische vrouw aan boord van tweede passagiers­vlieg­tuig dat vertrokken is in Kaboel

10 september In Qatar is vandaag opnieuw een passagiersvlucht vanuit Kaboel aangekomen. Dat melden buitenlandse media. Aan boord waren in totaal zowat 158 passagiers. Aan boord is één Belgische vrouw, bevestigt Buitenlandse Zaken aan Belga.