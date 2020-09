Cardioloog pleit voor ‘immuunpaspoort’, Steven Van Gucht schiet voorstel af HR

29 september 2020

12u58 15 Coronavirus Een Brusselse cardioloog pleit voor de invoering van een ‘immuunpaspoort’: een document dat mensen die immuun zijn of gevaccineerd, privileges geeft. “Anders heeft het geen zin dat mensen zich laten vaccineren”, zegt hij. “Dat is onzin”, reageert viroloog Steven Van Gucht. Hij legt uit waarom een ‘immuunpaspoort’ geen goed idee is.

De Brusselse cardioloog Thierry Wauters raakte in maart zelf besmet met het coronavirus. Hij was een tiental dagen stevig ziek, maar ondervindt vandaag geen last meer van het virus. Wel liet hij zich in april, juni en augustus testen op de aanwezigheid van antistoffen. “Die waren telkens in hoge mate en op stabiel niveau aanwezig”, vertelt hij.

“Er is een grote groep van mensen zoals mij, die op natuurlijke wijze beschermd zijn tegen het virus, omdat ze zelf ziek zijn geweest. Daarnaast komt er binnenkort een groep van mensen die gevaccineerd zullen zijn. Tegen mensen die gevaccineerd zijn kan je toch niet zeggen dat ze thuis moeten blijven? Of een mondmasker moeten dragen? Als er niets verandert, waarom zou iemand zich dan laten vaccineren?”

Daarom pleit hij vandaag in een artikel bij RTL voor de invoering van een ‘immuunpaspoort’, een document dat bepaalde privileges geeft. “Zoals geen mondmasker dragen, of niet langer gebonden zijn aan reisbeperkingen. Anders heeft het geen nut dat je mensen gaat vaccineren”, zegt Thierry Wauters.

Epidemioloog Yves Van Laethem, de franstalige woordvoerder op de persbriefings over de coronacijfers, vertelde bij RTL al dat zo’n document niet aan de orde is. “Het is nog niet duidelijk hoe lang iemand met antistoffen beschermd is”, zegt Van Laethem. “Dat klopt”, zegt Wauters. “Maar dan begin begin je met een periode van drie maanden. Naarmate de kennis groeit, kan de geldige termijn van een immuunpaspoort uitbreiden tot een jaar of langer.”

“Die verkoopt onzin”

Ook Steven Van Gucht schiet het voorstel van Thierry Wauters af. “Onzin”, zegt de viroloog van Sciensano. “Dat is duidelijk een cardioloog, en geen infectioloog, viroloog of epidemioloog. Cardiologen zouden zich beter bij de cardiologie houden.”

Vaccineren doe je volgens Van Gucht vooral om te beschermen tegen de (erge vormen van de) ziekte. “Vele vaccins beschermen ons tegen ziekte, maar niet noodzakelijk tegen de infectie met het virus zelf”, legt hij uit. “We verwachten en hopen wel dat mensen met antistoffen of een andere vorm van immuniteit beschermd zijn tegen de meer ernstige vorm van de ziekte. Dat ze dus niet meer in het ziekenhuis terechtkomen.”

Beperkingen van antistoftesten

“Daarnaast hebben antistoftesten ook beperkingen”, zegt Van Gucht. ‘Hun positief voorspellende waarde ligt momenteel rond de 80 à 90 procent. Dat wil zeggen dat 10 tot 20 procent van de mensen die positief testen, eigenlijk geen antistoffen hebben.”

“Bij de mensen die wel antistoffen hebben, is er bovendien geen garantie dat ze geen tweede keer besmet kunnen worden. Meestal zakken antistoffen na enkele maanden of na een jaar tot op een hoogte waarop je terug opnieuw vatbaar kan worden voor besmetting. Er zijn al enkele voorbeelden bekend van tweede infecties bij mensen met antistoffen.”

