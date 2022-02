Capaciteitstarief doet nog schepje bovenop torenhoge energiefactuur: kleine verbruikers en eigenaars van zonnepanelen zijn de dupe

Voor kleine verbruikers is er alweer een stijging van de stroomfactuur op komst. Met de komst van het capaciteitstarief kan er voor eigenaars van zonnepanelen tot 80 euro per jaar bij komen, maar ook voor kleine afnemers zoals alleenstaanden kan het systeem duurder worden. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) vindt dat zorgwekkend, middenin de energiecrisis, en stuurt aan op verder uitstel. De invoering van het capaciteitstarief was immers al verschoven van 1 januari naar 1 juli. Maar ooit komt het er allicht toch, dus legden we nu al drie dringende vragen over het beruchte tarief voor aan professor. Jan Desmet (UGent), specialist in hernieuwbare energie.