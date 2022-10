Cannabis wordt legaal van Duitsland tot Mexico: steeds meer landen versoepelen hun regels

Cannabis. Tot enkele jaren geleden was vooral Nederland het walhalla voor softdruggebruikers. De Amsterdamse straten liggen nog steeds bestrooid met koffieshops, maar cannabis is al lang niet meer een uitsluitend Nederlandse aangelegenheid. Steeds meer landen zetten stappen om cannabis uit het illegale milieu te trekken. Duitsland is hier het recentste voorbeeld van, maar daar stopt het niet. Hier volgt een overzicht van de legaliseringsgolf die we wereldwijd kunnen waarnemen.

Woensdag bereikte de Duitse regering een akkoord over de legalisering van cannabis. In het voorstel worden cannabis en de werkzame stof THC niet langer als verdovende middelen beschouwd. Volgens de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD) gebruiken ongeveer vier miljoen volwassenen in Duitsland cannabis. Dat gaat gepaard met een grote zwarte markt en georganiseerde misdaad. De regering van bondskanselier Olaf Scholz wil daar nu tegen optreden.

Wat houdt dit in? Wel, de Duitse regering wil het legaal maken om tot maximaal dertig gram wiet te kopen en te bezitten voor persoonlijk gebruik. Thuis zelf plantjes kweken wordt ook in beperkte mate toegestaan en de verkoop aan volwassenen, in gespecialiseerde winkels met een vergunning, wordt mogelijk gemaakt.

Luxemburg, Malta, Nederland

Ook Luxemburg sprong mee op de legaliseertrein. Vorige week raakte bekend dat volwassenen in Luxemburg maximaal vier cannabisplanten mogen kweken in hun huis of tuin. Luxemburg is hiermee een van de eerste landen die de productie en consumptie van cannabis volledig legaliseert. De handel in zaden wordt ook toegestaan zonder beperking van de hoeveelheid of het gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC), het belangrijkste psychoactieve bestanddeel.

Malta was Luxemburg al iets voor. Het Eiland laat het bezit van cannabis tot zeven gram toe, voor iedereen ouder dan 18 jaar. Maltezen mogen ook thuis vier plantjes kweken. Ook zal het mogelijk zijn voor mensen om zich te verenigen in non-profit clubs, die cannabis kweken voor hun leden. In andere landen zoals portugal is het gebruik van cannabis gedecriminaliseerd, maar daar gelden wel nog strenge regels rond het gebruik en verkoop er van.

Volledig scherm Activisten in Duitsland droegen in april een cannabispak om de legalisering van de drug te eisen. © REUTERS

Hoewel Nederland al jaren bekend staat als ‘wietland’ bij uitstek, is cannabis er technisch gezien nog steeds illegaal. Wietgebruik en verkoop wordt wel gedoogd bij onze noorderburen. Eind dit jaar zal voor het eerst ook ‘staatswiet’ in verkoop gaan. Dit is wiet die in opdracht van de overheid wordt geteeld.

Verenigde Staten, Canada, Mexico

In de Verenigde Staten wordt het beleid rond cannabis dan weer per staat geregeld. Zo is het gebruik legaal in Californië en New York, maar kan je beboet worden in staten als Kansas en Idaho. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde deze maand wel een koerswijziging aan in de criminalisering van cannabis. Duizenden mensen die in het verleden zijn veroordeeld door federale rechtbanken voor het bezit van de drug krijgen gratie.

Wat meer naar het noorden, in Canada, mogen volwassenen sinds 2018 tot 30 gram gedroogde cannabis bij zich hebben in de openbare ruimte, waaronder hun eigen auto. De drugs doorverkopen blijft verboden, tenzij het om een officieel verkooppunt gaat. Die officiële verkooppunten zijn zeer populair en tegenwoordig kan je zelfs cannabis laten leveren met Uber Eats.

De grootste legale markt van cannabis bevindt zich momenteel in Mexico. Daar werd de softdrug vorig jaar volledig legaal. Met de legalisering hoopten de voorstanders het welig tierende drugsgeweld de kop in te drukken en de kartels een belangrijke klap toe te brengen. Daarnaast kan je ook in het Zuid-Amerikaanse land Urugay legaal wiet kopen.

Hoe zit het in België?

In België is de invoer, productie, het bezit, het gebruik en de verkoop van cannabis nog steeds verboden. Aan het bezit van cannabis voor eigen gebruik kan wel de laagste vervolgingsprioriteit gegeven worden. Het bezit van maximum drie gram cannabis of de teelt van één cannabisplant wordt niet altijd vervolgd. Wel wordt de cannabis in beslag genomen en wordt door de politie een vereenvoudigd proces-verbaal opgesteld.

Volledig scherm Duitse vlag met cannabisblad wappert in Berlijn als statement. © AFP

Het gebruik van cannabis staat al een lange tijd ter discussie in ons land. Vooruit-politica Jinnih Beels riep al eerder op voor een vernieuwing van de drugswet. De huidige drugswet is inmiddels 101 jaar oud. Beels benadrukt dat ze tegen het gebruik is van alle soorten drugs, maar volgens haar moet de overheid toch een andere rol opnemen. “Finaal moet je als overheid ook de productie en distributie van drugs gaan reguleren en controleren. Zodat je bijvoorbeeld bij substanties als cannabis op z’n minst weet wat erin zit”, zei Beels in eerdere interviews.

Ook professor in de Criminologie Tom Decorte vindt onze drugswet verouderd. “In 1921 wilden ze ‘een drugsvrije wereld’ creëren. Dat is een illusie gebleken, maar de strafwet is wel de ruggengraat van het drugsbeleid gebleven”, zei Decorte begin dat jaar aan het weekblad ‘Knack’. Hij pleit voor het loslaten van bestraffing, omdat dat volgens hem gebruikers duidelijk niet tegenhoudt. “Cannabis vertegenwoordigt 90 procent van het illegale drugsgebruik. Het belangrijkste element dat je daar als overheid tegenover moet stellen, is preventie: je moet de gezondheidsrisico’s uitleggen.”