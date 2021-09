Californisch skigebied zet sneeuwmachines in bij bestrijding bosbranden

Bosbrand in Californië één van ergste ooit in geschiede­nis van de Amerikaan­se staat, werd vuurzee veroor­zaakt door elektrici­teits­paal?

8 augustus De bosbranden in Californië zijn de afgelopen dagen enorm in omvang gegroeid. De zogenoemde ‘Dixie Fire’ in Noord-Californië is nu zelfs de op twee na grootste brand ooit in de geschiedenis van de Amerikaanse staat en ook de grootste die op dit moment in de Verenigde Staten woedt. Een rechter heeft het grootste elektriciteitsbedrijf van Californië om uitleg gevraagd over de megabrand. Het bedrijf Pacific Gas & Electric krijgt volgens Amerikaanse media een week de tijd om informatie aan te leveren over hoe het betrokken kan zijn geweest bij het uitbreken van de Dixie Fire. Een probleem met een elektriciteitspaal zou de vuurzee mogelijk veroorzaakt hebben.