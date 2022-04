Cadeau voor onze lezers: haal morgen gratis de vernieuwde weekendkrant van Het Laatste Nieuws in huis

Log gratis in op HLN.be Download hier jouw krantencheque voor één gratis weekendkrant Gratis inloggen Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe ziet de vernieuwde Het Laatste Nieuws er uit?

We kiezen voor een nieuw en handiger formaat

Want je leest de krant niet alleen aan de ontbijttafel, maar ook in de trein of op een terras. Onze layout is opgefrist en we maakten het lettertype een tikkeltje groter, met meer witruimte tussen de regels, zodat de artikels aangenamer lezen. Zo komt de kwaliteitsjournalistiek van onze prachtige pennen beter tot zijn recht.

Het Laatste Nieuws krijgt extra pagina’s

We maken meer plaats voor nieuws, regio en sport. Je krijgt elke weekdag meer nieuws uit jouw eigen gemeente. Op zaterdag kiezen we voor een ruimere blik op jouw regio, op meer bladzijden dan vandaag. Het sportnieuws zit nog steeds in een handig, uitneembaar katern.

Onze weekendkrant krijgt voortaan één dik weekendkatern

Dat katern ‘Mijn Weekend’ zit boordevol inspiratie en praktische tips. In het eerste deel van de vernieuwde weekendkrant maken we ruimte voor spraakmakende interviews, treffende reportages en diepgaande analyses, waardoor jouw blik op de actualiteit wordt verruimd. Altijd opnieuw mooi opgetekend, want onze pennen maken het verschil.

Ons weekendmagazine NINA breidt uit met maar liefst 16 extra pagina’s

Meer dan ooit wordt NINA het lijfblad voor vrouwen en mannen die geraakt willen worden door persoonlijke verhalen. Voor wie op zoek is naar nieuwe inzichten en ervaringen, en mee wil zijn met de trends op vlak van koken, reizen, interieur en lifestyle. Het weekend met NINA is … genieten!

Tegelijk blijven we natuurlijk gewoon jouw vertrouwde krant

Met 1.481.000 lezers zijn we met voorsprong de grootste krant van het land. Als geen ander voelen onze journalisten de hartslag aan van Vlaanderen. We behouden onze vertrouwde columnisten en cartoonisten en vullen ze aan met nieuwe rubrieken. Je krijgt achtergrond door de beste experten, verhalen die het hart raken en heldere antwoorden op vragen die elke Vlaming zich stelt.