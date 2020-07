BV’s steunen mondmaskeractie waarmee “helden van coronacrisis” bedankt worden, deel opbrengst gaat naar Special Olympics Belgium

10 juli 2020

Heel wat BV’s zetten mee hun schouders onder een actie van Panathlon. Die organisatie, die ethiek en fairplay in de sport promoot, wil met herbruikbare stoffen mondmaskers “alle helden van de Covid-19-gezondheidsscrisis bedanken”. Op de maskers staat dan ook in het groot ‘DANK U’ gedrukt, waarbij elke letter is opgevuld met de beroepen die het verschil hebben gemaakt tijdens de crisis.