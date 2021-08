Bus met Belgen tegengehouden door taliban: wat zal er met hen gebeuren? Passagier: “Niemand weet waarom we weggejaagd zijn”

Volgens de getuige die VRT NWS kon spreken, verliep de rit erg moeizaam en duurde de tocht urenlang door de lange wachttijden onderweg. Bovendien zaten er dubbel zo veel passagiers op dan gebruikelijk is. Niemand mocht de bus uit voor een sanitaire stop, kinderen moesten in een fles plassen, zo vertelde de bron.

Hoe moet het nu verder met de mensen die op de bus zaten? De Belgische evacuatiemissie is immers stopgezet. De passagier die VRT NWS kon spreken, is in elk geval nog niet weggeraakt uit Kaboel. Aan de mensen wordt gevraagd om contact te houden met de Belgische ambassade in Islamabad. Mogelijk kunnen ze met de steun van andere Europese landen in Islamabad geraken.