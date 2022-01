Burkinese regering ontkent militaire staatsgreep

Nu is de stabiliteit van Burkina Faso niet in gevaar, zei minister van Defensie Barthélémy Simporé in de loop van de ochtend. “Op dit ogenblik is geen enkele instelling van de republiek bedreigd”, klonk het op de nationale televisie. De geweerschoten in “enkele kazernes” zijn volgens hem lokale incidenten. Defensie “probeert in contact te komen met de initiatiefnemers om te kunnen begrijpen wat hun motieven zijn”.

Het geweervuur werd zaterdagnacht gehoord in kazernes in de omgeving van hoofdstad Ouagadougou, maar ook in het noorden van het land. Wat er precies aan de hand is, is zondagmiddag dus nog steeds niet duidelijk, maar de incidenten volgen op nieuwe manifestaties die zaterdag plaatsvonden. Boze burgers trokken toen de straat op om te protesteren tegen de onmacht van de overheid om iets te doen aan het jihadistische geweld dat het land sinds 2015 in zijn greep houdt. Aanvallen van gewapende groepen die gelieerd zijn aan al-Qaeda of aan Islamitische Staat en die burger- of militaire doelwitten viseren doen zich steeds vaker voor, vooral in het oosten en het noorden van het land.