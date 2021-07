Burgerbewegingen vragen koning Filip om hongerstakers te bezoeken. Dokters van de Wereld: “Dood kan elk moment intreden”

De burgerbewegingen die de hongerstakers in de Begijnhofkerk, aan de VUB en de ULB bijstaan, hebben een open brief geschreven aan koning Filip. Daarin vragen ze hem om de hongerstakers een bezoek te brengen, in de hoop dat dit de onderhandelingen met de federale regering zou deblokkeren. Volgens de burgerbewegingen wordt de toestand van de hongerstakers kritiek. Dokters van de Wereld meldt zelfs dat de dood elk moment kan intreden.

Sinds 23 mei houden meer dan 400 mensen zonder papieren een hongerstaking, als laatste strohalm voor een collectieve regularisatie. Vrijdag zijn enkele van hen ook begonnen met een dorststaking en zij weigeren nu om nog iets te drinken. “Niemand overleeft een dorststaking langer dan drie dagen”, zeggen de burgerbewegingen. “We vrezen de eerste doden en dat terwijl een wettelijke, individuele, onderhandelde oplossing, die compatibel is met het regeerakkoord, al tien dagen op het bureau van staatssecretaris Mahdi ligt. Maar de politiek verantwoordelijken geven blijk van schuldig verzuim.”

De burgerbewegingen wijzen op de steun die de actie van de hongerstakers al heeft gekregen en verwijzen naar verschillende open brieven en de petitie van We Are Belgium Too, die al 40.000 handtekeningen verzamelde. Volgens hen kunnen permanente objectieve en duidelijke regularisatiecriteria helpen in de strijd tegen sociale dumping. “Het zou rechten geven aan arbeiders die al op het Belgisch grondgebied zijn”, klinkt het, “die hier een woning, werk en competenties hebben, die bijdragen aan de economie en enkel vragen om belastingen te mogen betalen. Het zou ook de nood aan arbeidskrachten in een aantal sectoren kunnen lenigen.”

Pensioen

“De mensen zonder papieren regulariseren zou ook helpen om het steeds stijgende aantal mensen dat op pensioen gaat te vervangen”, gaan de burgerbewegingen verder. “Dat aantal zal blijven stijgen tot in 2030. Volgens een berekening van het ACV zou een regularisatie de sociale zekerheid ook tot 65 miljoen per maand kunnen opbrengen, terwijl de opsluitingen in gesloten centra en de uitwijzingen de staat handenvol geld kosten.”

Volledig scherm © BELGA

“We zijn ons bewust van de grondwettelijke grenzen van uw publieke rol”, zeggen de burgerbewegingen. “Maar we zijn ervan overtuigd dat uw woorden en daden het conflict kunnen deblokkeren dat de regering is aangegaan met mensen die alleen maar waardig willen leven in een land dat ze helpen opbouwen.”

Zondagavond zijn aan de Begijnhofkerk, de VUB en de ULB ziekenwagens opgedoken om hongerstakende sans-papiers over te brengen naar het ziekenhuis. Ze waren niet gevraagd door de hongerstakers of de bewegingen die hen begeleiden, maar gestuurd “door hogerhand”. Dat meldt Dokters van de Wereld. “We vermoeden dat ze gestuurd werden door minister van Volksgezondheid Vandenbroucke of premier De Croo”, zegt Michel Genet van Dokters van de Wereld. “Alleszins is geen enkele hongerstaker naar het ziekenhuis gebracht.”

Nood

“We weten niet goed wat de bedoeling was van deze actie”, zegt de woordvoerder van Dokters van de Wereld. “Was het de bedoeling om te tonen dat ze mensen in nood wel willen helpen? Het is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de hongerstakers geweigerd hebben zich naar het ziekenhuis te laten brengen. Dat toont nog maar eens aan hoe vastberaden ze zijn om zéér ver te gaan.”

Volledig scherm © BELGA

Dokters van de Wereld trekt intussen nog maar eens aan de alarmbel over de gezondheidstoestand van de hongerstakers. “De toestand van de meer dan 450 migranten zonder papieren is van dien aard dat de dood elk moment kan intreden”, klinkt het. “Vooral omdat hun neurologische en psychologische toestand van dien aard is dat een fatale beslissing zich uiteindelijk kan opdringen aan de geesten van mensen die in uiterste nood verkeren.”

Artsen

“Als artsen zijn wij hier niet om politieke oplossingen voor te stellen”, gaat het verder. “Wij doen deze medische ingreep niet “omdat wij het initiatief steunen” of “omdat wij hen steunen”, maar om de gezondheidsrisico’s en de schade zo veel mogelijk te beperken. “ Er moet dringend een uitweg worden gevonden om hen ervan te overtuigen een einde te maken aan deze staking, waarvan de medische gevolgen hoe dan ook zeer ernstig zullen zijn.”