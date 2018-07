Burgemeestersplein wordt veiliger voor fietsers 19 juli 2018

Het Burgemeestersplein wordt veiliger voor fietsers. Nu is het nog een drukke autoweg waar de zwakke weggebruiker het niet onder de markt heeft, maar enkele kleine ingrepen moeten dat veranderen.

"Sinds de aanleg van het fietspad in de Erembodegemstraat en de Désiré De Wolfstraat maken steeds meer fietsers en voetgangers op het Burgemeestersplein de oversteek richting Aalst-centrum", zegt Dylan Casaer (Lijst A), schepen van Mobiliteit. "We willen nu het kruispunt tussen de Frédéric van der Nootstraat en de Felix De Hertstraat op korte termijn veel veiliger maken. Zo trekken we het fietspad van de Désiré De Wolfstraat door tot aan de oversteekplaats tussen de Felix De Hertstraat en de Frédéric van der Nootstraat. Automobilisten zullen de Frédéric van der Nootstraat niet meer kunnen inrijden via het Burgemeestersplein, komende van het kruispunt met de Van Langenhovestraat. Hierdoor kan de voorsorteerstrook er verdwijnen. In de plaats komt er een beveiligd rusteiland voor zwakke weggebruikers."





Voorts wordt de doorgang voor automobilisten op verschillende plaatsen versperd door paaltjes. "Zo is de Frédéric van der Nootstraat niet langer te bereiken via de afslag aan de Désiré De Wolfstraat. Ook de verbinding tussen de Désiré De Wolfstraat en de Eugeen Bosteelsstraat wordt geknipt: hier komen fietsrekken voor buurtbewoners. Ter hoogte van de Felix De Hertstraat wordt de doorgang van de ventweg richting Parklaan afgesloten voor voertuigen. Fietsers kunnen op die manier veilig de oversteek maken, zonder extra verkeer te moeten kruisen."





Het kostenplaatje van de ingrepen wordt geraamd op 10.500 euro. "Het gaat in eerste instantie om een proefopstelling die na drie en zes maanden geëvalueerd zal worden", zegt schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (Lijst A). "In het finale ontwerp willen we de groenstroken groter en mooier maken, zodat het plein niet alleen veiliger, maar ook leefbaarder en aangenamer wordt." (RLA)