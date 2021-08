Burgemeester Veerle Heeren reageert voor het eerst na bekendmaking audit aan gemeenteraad: “Er is geen bedrog, geen corruptie”

Het rapport van Audit Vlaanderen werd gisteren toegelicht tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden door twee auditeurs en de administrateur-generaal. De inhoud werd alleen gedeeld met de raadsleden en is verder geheim, omdat er heel wat namen en privégegevens van betrokkenen in vermeld worden.

In het rapport werden de vroege vaccinatie van burgemeester Veerle Heeren en de werking van het Truiense vaccinatiecentrum geëvalueerd. De burgemeester blijkt verkeerd omgegaan te zijn met persoonlijke gegevens, ze gebruikte een verkeerd mailadres en de organisatie van het vaccinatiecentrum verliep mank, maar er zou geen sprake geweest zijn van corruptie of bedrog.

Vuilnisbak

Audit Vlaanderen zegt wel dat Heeren haar voorbeeldrol als politicus niet heeft vervuld. “De beginperiode was heel hectisch en er zijn wel wat inschattingsfouten gemaakt”, geeft ze daarover toe. “In die zin heb ik me ook verontschuldigd bij elke Truienaar die zich daardoor gekwetst voelde. Maar de intenties waren in die periode positief en heel oprecht. We wilden ervoor zorgen dat de beschikbare vaccins in een arm terecht kwamen en niet in een vuilnisbak.”