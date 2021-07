Burgemeester van Luiks dorp haalt uit naar hogere niveaus: “Ze hebben ons in de steek gelaten, in hun ogen zijn wij maar boertjes”

De burgemeester van een ondergelopen dorp in Luik haalt in een interview zwaar uit naar de hogere niveaus. “Ze hebben ons in de steek gelaten. In hun ogen zijn wij maar de boertjes van de lokale overheid”, sneert Cédric Halin.

De burgemeester van Olne beseft dat het nog vroeg is om hoogdravende analyses te maken van wat er allemaal fout gelopen is. “We zitten nog volop in crisis, maar dit moet me toch van het hart: in de eerste dagen hebben de hogere overheden ons zwaar in de steek gelaten. Ze vinden van zichzelf dat ze de koningen van het crisisbeheer zijn, maar tegenover ons hebben ze zich alleen maar neerbuigend gedragen.”

“Het is gouverneur die beslist”

Halin verwijst onder meer naar de hulpverlening die veel te laat op gang kwam. “Pas zaterdagavond zagen we de eerste brandweermannen opduiken. Het is de gouverneur die beslist en wij hebben daar niets in te zeggen. Leden van de Franse Civiele Bescherming stonden hier eerder dan onze eigen troepen, hoe absurd kan het worden?”

“Door die laattijdige beslissing kwamen wij in de problemen, van enige coördinatie was geen sprake. Versta me niet verkeerd: elke versterking was meer dan welkom, maar de manschappen kenden natuurlijk het terrein niet.”

“Vanaf vrijdag geen dak meer boven het hoofd”

Na vijf dagen wacht Halin ook nog altijd op psychologische steun voor zijn inwoners. “Ik kom hier mensen tegen die zwaar getekend zijn door wat ze meegemaakt hebben. Op mentaal vlak worden ze aan hun lot overgelaten. En wat met de opvang? Vanaf vrijdag hebben duizenden mensen geen dak meer boven hun hoofd (tot dan mogen ze dankzij hun brandverzekering in een hotel blijven logeren; nvdr).”

“Al wie hier gewerkt heeft, verdient een dikke pluim. Zonder de inzet van onze lokale agenten, brandweermannen, bedrijven en burgers zou de situatie nog tien keer chaotischer geweest zijn. Ik haat populisme, maar ik kan alleen maar vaststellen dat het federale en provinciale bestuursniveau geen voeling meer heeft met de realiteit”, besluit Halin.