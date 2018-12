Burgemeester schenkt 1000

euro aan de Parkinson Liga LXB

10 december 2018

12u00 0

Jaarlijks nodigt burgemeester Patrick Dewael de Tongenaren uit om op het feest van de eerste burger van de oudste stad van het land samen te komen en elkaar in een gezellige sfeer met een hapje en een drankje te ontmoeten. Zeg maar, een tête à tête van de inwoners met hun burgemeester. De invitatie vindt plaats onder de naam van ‘burgemeester nodigt uit”. Dit jaar bracht het event welgeteld 1.000 euro op. Geld dat Patrick Dewael schenkt aan de Tongerse afdeling van de Parkinson Liga. Gerard Lambier die zelf parkinson heeft, richtte de Parkinson Liga voor regio Tongeren op. Hij wil de schenking gebruiken om in het zuiden van de provincie Limburg extra afdelingen van de liga op te richten. Zuid- Limburg is volgens hem nog een witte vlek op de kaart. In de rest van de provincie is de liga goed verspreid en vertegenwoordigd.