Burgemeester mee aan tafel tijdens de lunchpauze in vernieuwd restaurant Marc Ceulemans

02 september 2019

Directie en leerkrachten van de gemeentelijke A-HA!–school zorgden ervoor dat het nieuwe schooljaar voor de leerlingen feestelijk, ludiek en aangenaam ingeluid werd.

’s Morgens werden de leerlingen verwelkomd met een drankje en kregen een uitnodiging om ’s middags te gaan lunchen in het nieuw ‘A-HAM!–restaurant’ van de school. Enkele kinderen werden daarenboven verrast met een VIP-Inkomkaart van het restaurant. Met die kaart konden ze mee aansluiten aan de eretafel met burgemeester Bart Seldeslachts.

De burgemeester kwam niet enkel naar de school om het lint door te knippen voor de officiële opening van het restaurant. Tot ieders verbazing had hij ook zijn brooddoos bij en at samen met de leerlingen in het restaurant gezellig zijn boterhammen op. Uiteraard waren de leerlingen zeer vereerd en fier.

Met het vernieuwde restaurant wil het leerlingenteam de middagpauzes voor de kinderen aangenamer maken. De vorige manier waarbij de leerlingen stilzwijgend aan vaste reftertafels zaten, is volgens het lerarenteam voorbijgestreefd. “Ook de kinderen vonden dat niet zo leuk”, zegt Birgit Beniest van de directie.