Burgemeester Londen wil dat sommige tankstations enkel mensen in sleutelsectoren bedienen

Vlamingen over lange wachtrijen en lege winkelrek­ken in VK: “Grootste probleem is tekort aan brandstof”

16:44 Meer dan 10.000 buitenlandse werknemers zullen tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk mogen werken als vrachtwagenchauffeur en in de levensmiddelensector. Dat heeft de Britse regering beslist in de hoop Kerstmis te redden van bevoorradingstekorten.