Burgemeester Hans Bonte wil coronapas ook voor horeca en fitnesszaken in Vilvoorde invoeren, als ze dat wensen

Brussel wil de coronapas, of het Covid Safe Ticket, invoeren in verschillende sectoren, zoals dat in Frankrijk en Italië al een tijdje het geval is. Ook Vilvoorde denkt eraan om de coronapas te verplichten voor wie onder meer de horeca of fitnesscentra wil bezoeken, als die zaken dat zelf wensen. Dat zegt burgemeester Hans Bonte aan HLN LIVE.

Het Covid Safe Ticket moet bewijzen dat je veilig bent voor het coronavirus. Dat kan op drie manieren: je bent volledig gevaccineerd, je bent recent negatief getest of je bent tijdelijk immuun door een eerdere besmetting.

“Het is een idee dat leeft bij organisatoren, bij horecazaken en fitnesscentra. Het is een idee dat we creatief moeten aanwenden om vooral extra mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren”, aldus Bonte over het Covid Safe Ticket. De Vilvoordse burgemeester beseft dat ook zijn stad “op het vlak van vaccinatiegraad achterop hinkt en een stuk lager ligt dan in de rest van Vlaanderen, zij het iets hoger dan in Brussel”. Hij ziet bovendien nog altijd “zeer hoge besmettingscijfers in Vilvoorde en in dit stuk van Vlaanderen, zeg maar de rest van de rand rond Brussel”. “Je voelt dat het delicaat wordt in scholen en in bedrijven”, zegt Bonte. “We moeten elk instrument aangrijpen om die vaccinatiegraad omhoog te krijgen en daar kan het Covid Safe Ticket een element in zijn. Maar dat betekent niet dat ik dit overal in Vilvoorde mordicus als regel wil opleggen.”

Bonte wil vooral dat hij als burgemeester aan organisatoren of eigenaars van grotere restaurants die zelf vragende partij zijn om een Covid Safe Ticket te vragen aan de klanten dat kan toestaan. “Maar vandaag ontbreekt aan elke burgemeester in dit land de bevoegdheid om dat te doen. Ik wil gewoon die mogelijkheid krijgen.”

“Effecten in twee richtingen”

Naar eigen zeggen heeft Bonte geen schrik dat bijvoorbeeld mensen vanuit Brussel naar Vilvoorde zullen afzakken om naar de fitnesscentra te gaan, zolang ze daar geen coronapas moeten voorleggen. Hij ziet eerder “effecten in de twee richtingen”. “Ik kan mij inbeelden dat mensen uit Vilvoorde, uit de rand, zich liever naar een zaak begeven waarvan ze weten dat iedereen gecontroleerd is. Het omgekeerde kan ook: dat mensen die niet graag hun Covid Safe Ticket tonen, misschien liever in de rand naar de horeca gaan. En zo wordt het misschien niet zo’n groot probleem.”

Hij beseft wel dat er chaos kan ontstaan als de ene zaak wél met een coronapas zou werken en de andere niet. “Dat is een nadeel, maar het is even absurd vandaag dat voor bepaalde evenementen een Covid Safe Ticket gevraagd wordt en voor iets minder bezoekers of deelnemers dan weer niet. Het is alles of niks. Daar zit ook een vorm van chaos in.” Bonte voegt eraan toe dat het voor organisatoren vaak moeilijk in te schatten is hoeveel mensen er zullen afkomen.

Vaccinatiegraad

In Vilvoorde is men vandaag gestart met het vaccineren van de schoolgaande jeugd. In twee secundaire scholen is een zeventigtal jongeren gevaccineerd. “Vilvoorde kent een vaccinatiegraad die een stuk lager ligt dan het gemiddelde in Vlaanderen. Daarom is een inhaalmanoeuvre nodig.”

Donderdag en vrijdag staan nog twee vaccinatiedagen gepland in Vilvoordse secundaire scholen. Ongeveer 210 leerlingen hebben zich aangemeld om één van die twee dagen een spuitje te krijgen. Ook in de naburige gemeente Machelen krijgen jongeren deze week de kans zich op school te laten vaccineren.

