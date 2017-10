Burgemeester Aalst: "Tijd om stilzwijgen over onderzoek Bende van Nijvel te doorbreken" TMA

De burgemeester roept "elkeen, welke positie in het justitiële of politieke landschap hij ook bekleedt" op om de waarheid aan het licht te brengen. Burgemeester Christophe D'Haese van Aalst vindt dat het tijd is om het stilzwijgen rond het onderzoek naar de Bende van Nijvel te doorbreken. Hij zegt dat na de nieuwe piste die het parket onderzoekt naar de bende die in de jaren tachtig terreur zaaide met bloedige overvallen op warenhuizen. Een voormalig rijkswachter uit Aalst zou in 2015 bekend hebben dat hij 'de reus' is van de Bende van Nijvel. "De politie van Aalst heeft de voorbije dagen meegewerkt aan het onderzoek om na te gaan met wie de verdachte destijds allemaal contact had. Of dat iets heeft opgeleverd, kan ik helaas niet meedelen want dat maakt deel uit van het onderzoek."

De verdachte is een tijdje rijkswachter geweest in de politiezone Aalst. "Alles wordt nagetrokken om te kijken of we dienstige gegevens kunnen overmaken aan het gerecht. Het frappeert me dat dit allemaal zo lang moet duren", zegt de burgemeester, die "elkeen, welke positie in het justitiële of politieke landschap hij ook bekleedt" oproept om de waarheid aan het licht te brengen.



Doofpot

D'Haese hoopt dat het onderzoek in een stroomversnelling kan komen. "Ik kan niet bevestigen of deze piste daarvoor zal zorgen. Er zijn inderdaad al heel wat opflakkeringen geweest in het onderzoek de voorbije 35 jaar", aldus de Aalsterse burgemeester. "Maar men kan dit niet onder de mat vegen of in de doofpot steken, dat voelt iedereen aan. De omerta moet doorbroken worden."



"Ik hoop echt dat ik dit jaar op 9 november, de traditionele herdenking van de terreur van de Bende van Nijvel in Aalst, een andere toespraak mag houden", besluit D'Haese.