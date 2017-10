Burgemeester Aalst: "Breng onderzoek Bende van Nijvel terug naar Vlaanderen" MV

13u30

Bron: VRT NWS 0 BELGA Het dossier naar de Bende van Nijvel moet volgens de burgemeester van Aalst, Christophe D'Haese (N-VA) terugkeren naar Dendermonde, zo schrijft VRT NWS. De jarenlange onderzoeken in Charleroi leverden volgens de burgemeester niet het gewenste resultaat op.

Het stilzwijgen rond het onderzoek naar de Bende van Nijvel moet worden doorbroken volgens Christophe D'Haese. Er is een nieuwe piste die het parket onderzoekt naar de bende die in de jaren tachtig terreur zaaide met bloedige overvallen op warenhuizen. 'De reus' van de Bende van Nijvel blijkt een voormalig rijkswachter uit Aalst te zijn.



Nog voor de man bij de politie van Aalst werkte, zat hij bij Diane, de vroegere speciale eenheid van de rijkswacht. "Hij werd tijdens zijn jaren bij de politie niet betrokken bij grote misdaaddossiers", aldus D'Haese aan VRT NWS.

Niet de gehoopte resultaten

D'Haese vraagt nu of het onderzoek terug naar Vlaanderen kan worden gehaald. Volgens hem hebben de jarenlange onderzoeken in Charleroi niet de gehoopte resultaten opgeleverd.



Het duurde volgens D'Haese soms maanden om nieuwe elementen te onderzoeken en dat klopt volgens hem niet. De burgemeester vraagt zich dan ook af waarom het onderzoek zo traag gaat.

Stroomversnelling

D'Haese hoopt dat het onderzoek nu in een stroomversnelling kan komen. "Ik kan niet bevestigen of deze piste daarvoor zal zorgen. Er zijn inderdaad al heel wat opflakkeringen geweest in het onderzoek de voorbije 35 jaar", aldus de Aalsterse burgemeester. "Maar men kan dit niet onder de mat vegen of in de doofpot steken, dat voelt iedereen aan."