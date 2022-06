“Buitenspelen is ook als man van 50 jaar heerlijk”: actieve spelletjes helpen tegen stress, zeggen experts

Opnieuw 11.000 plaatsen beschik­baar in zomerscho­len

Meer dan 11.000 leerlingen kunnen in juli en augustus terecht in een van de zomerscholen die georganiseerd worden in 88 Vlaamse gemeenten en in Brussel. Daarmee ligt het aantal plaatsen even hoog als vorige zomer. “Zomerscholen zijn kansenmachines, zeker voor de meest kwetsbare kinderen”, zeggen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) in een mededeling.

19 juni